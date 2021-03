Trani, la discarica si trasforma in impianto (Di domenica 7 marzo 2021) Trani - Comincia a prendere ufficialmente forma il progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento del percolato, con annessa una piattaforma di trasferenza dei rifiuti, presso l'ormai ex ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 7 marzo 2021)- Comincia a prendere ufficialmente forma il progetto per la realizzazione di undi trattamento del percolato, con annessa una piattaforma di trasferenza dei rifiuti, presso l'ormai ex ...

Advertising

teresacapitanio : RT @LaGazzettaWeb: Trani, la discarica si trasforma in impianto - LaGazzettaWeb : Trani, la discarica si trasforma in impianto - LaGazzettaWeb : Trani, l’area del vecchio mattatoio trasformata in discarica a cielo aperto -

Ultime Notizie dalla rete : Trani discarica Trani, la discarica si trasforma in impianto ...un indubbio vantaggio economico per il Comune di Trani - spiega l'esecutivo - , che potrà vedere ridotti sia i costi di trattamento delle notevoli quantità di percolato prodotto dalla discarica ...

Servizio gestione rifiuti, i chiarimenti del gruppo consiliare "Bottaro sindaco" Anche le affermazioni sulla portata dell'impianto di trattamento di percolato appaiono assai risibili poiché l'impianto è stato dimensionato sull'effettivo fabbisogno della discarica di Trani ...

Trani, la discarica si trasforma in impianto La Gazzetta del Mezzogiorno Trani, la discarica si trasforma in impianto TRANI - Comincia a prendere ufficialmente forma il progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento del percolato, con annessa una piattaforma di trasferenza dei rifiuti, presso l’ormai ex ...

...un indubbio vantaggio economico per il Comune di- spiega l'esecutivo - , che potrà vedere ridotti sia i costi di trattamento delle notevoli quantità di percolato prodotto dalla...Anche le affermazioni sulla portata dell'impianto di trattamento di percolato appaiono assai risibili poiché l'impianto è stato dimensionato sull'effettivo fabbisogno delladi...TRANI - Comincia a prendere ufficialmente forma il progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento del percolato, con annessa una piattaforma di trasferenza dei rifiuti, presso l’ormai ex ...