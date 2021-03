Tennis | Stefanos Tsitsipas | “Vorrei una carriera lunga quanto Federer”

Leggi su oasport

(Di domenica 7 marzo 2021)è ormai uno degli sportivi più in vista di Grecia. Questa settimana ha perso in semifinale a Rotterdam, ma la sua scalata continuerà, dal momento che supererà in classifica un Rogervicino ormai al rientro in quel di Doha.ha parlato al magazine ellenico DownTown, riportando interessanti parole. Sugli obiettivi: “La semifinale a Melbourne? Ad essere sincero, miro più in alto... Mi sto avvicinando, in ogni caso, al mio obiettivo di vincere. Sono felice di aver raggiunto due semifinali Slam consecutive”. Sull’etica: “Cosa manca per vincere? Lavoro. Lavorare per costruire il mio gioco in modo che sia più completo, senza i punti deboli sui quali Medvedev ha insistito in campo. Devo affrontare questi giocatori per vincere un Grande Slam. Quel giorno non ero pronto per affrontarlo. ...