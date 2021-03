Supercross | il re di Daytona è ancora Tomac

(Di domenica 7 marzo 2021) Il2021 è al giro di boa, con il tradizionale appuntamento di. Sul tracciato ricavato all’interno dello Speedway, dove tre settimane fa Michael McDowell è diventato famoso vincendo la 500 miglia NASCAR, si è consumata la battaglia per la corona della 450. Cooper Webb e Ken Roczen hanno lottato tra di loro, ma a vincere la corsa è stato Eli. Che sale così a quota cinque in carriera, tante quante la leggenda Ricky Carmichael. Kawasaki vince anche nella 250 West, con Cameron McAdoo ed il team Pro Circuit.500: McDowell re della lunga notte della domenica sera2021, com’è andata la gara di450?ha ribadito la sua superiorità fin dall’inizio. Ha concesso giusto l’holeshot a Ken Roczen per poi superarlo ...

Advertising

federicob95 : RT @P300it: Supercross | Cinquina storica di Eli Tomac a Daytona ? di Andrea Ettori ?? - mxreport_it : Supercross round #9 stanotte a @daytona ! . Andate a vedere come sono andate batterie di qualifica e finali nei vid… - mxreport_it : Supercross round #9 stanotte a @daytona ! . Andate a vedere come sono andate batterie di qualifica e finali nei vid… - AndreaEttori : RT @P300it: Supercross | Cinquina storica di Eli Tomac a Daytona ? di Andrea Ettori ?? - P300it : Supercross | Cinquina storica di Eli Tomac a Daytona ? di Andrea Ettori ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Supercross Daytona

Periodico Daily - Notizie

Se c'è una tappa che nel calendario delamericano non manca mai è quella di, che si svolge ininterrottamente dal 1971, quindi da ben 50 anni. Incredibile quanta storia conservi ...Il campione australiano die già vincitore delJustin Brayton sarà sl via con il nuovo team Muc-Off Honda. AMA: lo squadrone SuzukiDopo una pausa di una settimana, il Supercross ritorna in azione con il tradizionale appuntamento di Daytona. E come al solito, purtroppo, ci tocca parlare degli infortuni. Niente di grave, sia chiaro ...Dopo due settimane di sosta, ritorna lo spettacolo del Supercross con il terzo appuntamento in Florida, questa volta all’interno dell’International Speedway di Daytona.