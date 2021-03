Sampdoria | contro il Cagliari staffetta Keita-Gabbiadini

(Di domenica 7 marzo 2021)il, Ranieri alternerà: ecco chi partirà dall’inizio Un’ipotesi che Claudio Ranieri sta prendendo in considerazione per il match traè schierare Fabio Quagliarella dal primo minuto di gioco e poi affidarsi allatraBalde e Manolo. In un 4-4-2 puro, con due attaccanti di ruolo e non un 4-4-1-1 con uno tra Valerio Verre o Gaston Ramirez alle spalle dell’unica punta, sembrail favorito per una maglia dal primo minuto. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 L’attaccante, in prestito dal Monaco, cerca il riscatto dopo le ultime prove sottotono e rispetto aha, nelle gambe, più ...

il Cagliari, Ranieri alternerà Keita e Gabbiadini: ecco chi partirà dall'inizio Un'ipotesi che Claudio Ranieri sta prendendo in considerazione per il match trae Cagliari è schierare Fabio Quagliarella dal primo minuto di gioco e poi affidarsi alla staffetta tra Keita Balde e Manolo Gabbiadini. In un 4-4-2 puro, con due attaccanti di ruolo e non un 4-4-1-1 con uno tra Valerio Verre o Gaston Ramirez alle spalle dell'unica punta, sembra Keita il favorito per una maglia dal primo minuto. L'attaccante, in prestito dal Monaco, cerca il riscatto dopo le ultime prove sottotono e rispetto a Gabbiadini ha, nelle gambe, più minuti. Il match tra Sampdoria e Cagliari è alle porte. Le due squadre si incontreranno domani (ore 18:00) nella sfida valevole per la ventiseiesima giornata di campionato tra le mura del Ferraris. I blucerch ...