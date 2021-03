Sampdoria Cagliari 0-1 LIVE: pressing blucerchiato, i rossoblù controllano (Di domenica 7 marzo 2021) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Sampdoria e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Ferraris”, Sampdoria e Cagliari si affrontano nel match valido per la 26ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Sampdoria Cagliari 0-1 MOVIOLA Squadre in campo, tutto pronto al Ferraris di Genova per Sampdoria Cagliari. 1? Fischio d’inizio – Al via il match, primo pallone dei blucerchiati 4? Brivido Joao Pedro – L’attaccante del Cagliari si porta a tu per tu con Audero che gli chiude lo specchio di porta respingendo con i piedi 8? Fuorigioco Joao Pedro – Il centrocampo del Cagliari serve Joao ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 marzo 2021) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Ferraris”,si affrontano nel match valido per la 26ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA Squadre in campo, tutto pronto al Ferraris di Genova per. 1? Fischio d’inizio – Al via il match, primo pallone dei blucerchiati 4? Brivido Joao Pedro – L’attaccante delsi porta a tu per tu con Audero che gli chiude lo specchio di porta respingendo con i piedi 8? Fuorigioco Joao Pedro – Il centrocampo delserve Joao ...

