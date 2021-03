Rosalinda Cannavó | “Vivere nella menzogna mi ha fatto ammalare”

Leggi su 361magazine

(Di domenica 7 marzo 2021) L’attrice messinese ed ex concorrente del GFV si racconta a Verissimo in una toccante intervistaIl tema dell’anoressia, la paura di non farcela, la depressione e la voglia di nascondersi dal resto del mondo. Un vissuto complicato quello di(in arte Adua Del Vesco), nonostante l’amore della famiglia e le soddisfazioni lavorative.L’abbiamo conosciuta come attrice in diverse fiction di produzione italiana e abbiamo imparato ad apprezzarla in qualità di concorrente dell’ultima edizione del GFVip condotta da Afonso Signorini., in arte Adua Del Vesco, si racconta a Verissimo lo scorso 6 Marzo, portando alla luce un tema importante e delicato, quello dell’anoressia.Il coraggio della condivisione Avere il coraggio e la forza di affrontare un passato complesso, a tratti torbido, non è ...