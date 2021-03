Rivoluzione Bill Gates | meno web | più farmaci

Advertising

pahtol56 : Con Michele Putrino: 'La rivoluzione del mondo: Da Bill Gates al Grande ... - sonostorie : @christianrocca @lucianonobili Mettiamo che fosse stato Bill Clinton a recarsi, pagato dal principe, a fare una con… -

Ultime Notizie dalla rete : Rivoluzione Bill

Quotidiano.net

Il fondatore di Microsoft taglia gli investimenti in Apple, Google e Amazon. E punta tutto sull'industria medica e sullo sviluppo sostenibile... il 5G e i microchip diGates. Se preferite, per dirla con Zingaretti, poteva diventare una ... Così la descriveva nel libro del 1988: "Siamo alla vigilia di unacopernicana nel campo ...Il fondatore di Microsoft taglia gli investimenti in Apple, Google e Amazon. E punta tutto sull’industria medica e sullo sviluppo sostenibile ...Il fondatore di Microsoft pubblica un libro per La nave di Teseo, 'Clima – Come evitare un disastro', in cui suggerisce ai potenti del mondo le strade per ridurre le emissioni di anidride carbonica la ...