PS5 | aumentano le scorte in UK e i bagarini sono costretti ad abbassare il prezzo delle console rivendute

Leggi su eurogamer

(Di domenica 7 marzo 2021) Fin dall'uscita di PlayStation 5 i giocatori hanno avuto grandi problemi ad ottenere una: prima di tutto, la carenza di componenti dovuta alla pandemia da Coronavirus ancora in corso ha causato un rallentamento nella produzione die non solo. Secondariamente, anche istati unacause, dato cheriusciti ad accaparrarsi ingenti unità per poi rivenderle a prezzi esorbitanti su siti come eBay. Ora a quanto pare la bolla sta per scoppiare, almeno in UK: gli stock di PlayStation 5 stanno lentamente aumentando ed i giocatori hanno implicitamente "promesso" di non fare affidamento suiaspettando di poter ottenere unada rivenditori autorizzati. Conseguentemente istanno cercando ...