Mara Venier sbotta a Domenica IN contro Elisabetta Sgarbi: “Si dia una calmata” (VIDEO) (Di domenica 7 marzo 2021) E’ stata una puntata di Domenica IN molto molto al turbo, con ospitate più o meno lunghe e una Mara Venier costretta a correre. C’è stato chi ha avuto più tempo, chi forse era previsto prima in scaletta, chi è slittato. Tutto questo anche perchè la puntata di Domenica IN è iniziata con quasi 40 minuti di ritardo visto che la Rai ha mandato in onda la Santa Messa di Papa Francesco in diretta. Sono saltate quindi alcune esibizioni ma c’è stato qualcuno che ha avuto qualcosa da dire. Parliamo di Elisabetta Sgarbi manager e produttrice degli Extra Liscio che oggi non sono stati tra gli ospiti di Domenica IN. Mara, dopo l’uscita della nota dell’Adnkronos, ha voluto rispondere per le rime alla Sgarbi. Mara ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 7 marzo 2021) E’ stata una puntata diIN molto molto al turbo, con ospitate più o meno lunghe e unacostretta a correre. C’è stato chi ha avuto più tempo, chi forse era previsto prima in scaletta, chi è slittato. Tutto questo anche perchè la puntata diIN è iniziata con quasi 40 minuti di ritardo visto che la Rai ha mandato in onda la Santa Messa di Papa Francesco in diretta. Sono saltate quindi alcune esibizioni ma c’è stato qualcuno che ha avuto qualcosa da dire. Parliamo dimanager e produttrice degli Extra Liscio che oggi non sono stati tra gli ospiti diIN., dopo l’uscita della nota dell’Adnkronos, ha voluto rispondere per le rime alla...

Advertising

Adnkronos : #Sanremo2021, @extraliscio furiosi con #MaraVenier: 'Invitati a #DomenicaIn e poi mandati via' - fanpage : #DomenicaIn, Mara Venier su tutte le furie contro Elisabetta Sgarbi: 'Abbiate rispetto per il Papa' - Adnkronos : .@extraliscio, #MaraVenier: 'Nessuno mandato via da #DomenicaIn' - beautifvlsailor : RT @1DFivePromises: Siamo tutti Mara Venier quando vediamo Achille Lauro #DomenicaIn - niospa : @RaiUno Mara Venier ma per caso Lauro è un concorrente del Festiva??? NO!!! Allora dai spazio ai concorrenti e por… -