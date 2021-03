Mara Venier: due ospiti di Domenica In sono in isolamento (Di domenica 7 marzo 2021) Vediamo bene chi tra i vari ospiti del programma condotto da Mara Venier, è in isolamento e cosa sta succedendo. Come sappiamo il programma Domenicale condotto alla perfezione da Mara Venier, nella puntata di oggi, andrà in onda dal Teatro Ariston di Sanremo. Vediamo meglio insieme la notizia arrivata da poco, per quanto riguarda due L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 7 marzo 2021) Vediamo bene chi tra i varidel programma condotto da, è ine cosa sta succedendo. Come sappiamo il programmale condotto alla perfezione da, nella puntata di oggi, andrà in onda dal Teatro Ariston di Sanremo. Vediamo meglio insieme la notizia arrivata da poco, per quanto riguarda due L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Adnkronos : #Sanremo2021, @extraliscio furiosi con #MaraVenier: 'Invitati a #DomenicaIn e poi mandati via' - repubblica : Mara Venier contro Elisabetta Sgarbi: 'Non hai rispetto per Papa Francesco' - Raiofficialnews : ??Oltre quattro ore di diretta, dalle 15.30 su @RaiUno: #DomenicaIn - Speciale #Sanremo2021. Dal Teatro Ariston co… - silwia123_ : RT @Mary96231807: ?????????? @florianarullo Domanda scomoda della zia @mara_venier ?? @arisamusic #strisci #striscialanotizia #sanremo2021 #do… - edamameisback : RT @testasullescale: colapesce dimartino mara venier e cristiano malgioglio che ballano insieme con musica leggerissima per migliorarvi non… -