Mager-Coria in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp Santiago 2021

Leggi su sportface

(Di domenica 7 marzo 2021) Tutto pronto per l’esordio di Gianlucain terra cilena, dove dall’8 al 14 marzo andrà in scena l’Atp 250 di. Il tennista italiano debutterà contro l’argentino Federico, settima forza del seeding. Il confronto si disputerà martedì 9 marzo, conancora da definire in attesa dell’ordine di gioco:televisiva disponibile su SuperTennis (64 del digitale terrestre e 224 di Sky), livefruibile mediante il sito ufficiale e la pagina Facebook dell’emittente televisiva italiana. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti ai propri lettori, rigorosamente post-match. IL TABELLONE IL MONTEPREMI SportFace.