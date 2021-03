Ma si dice direttore o direttrice? (Di domenica 7 marzo 2021) Premesso che Beatrice Venezi ha tutto il diritto di definirsi come le pare, anche la grammatica ha le sue regole. E se il termine direttore prevede il corrispettivo femminile singolare, che per inciso ... Leggi su quotidiano (Di domenica 7 marzo 2021) Premesso che Beatrice Venezi ha tutto il diritto di definirsi come le pare, anche la grammatica ha le sue regole. E se il termineprevede il corrispettivo femminile singolare, che per inciso ...

Advertising

Dagherrotipo1 : RT @baffi_francesco: Farsi intervistare dal direttore di un 'cesso pubblico' la dice lunga su quante stronzate possa aver detto. @Libero_of… - capricorne_o : RT @baffi_francesco: Farsi intervistare dal direttore di un 'cesso pubblico' la dice lunga su quante stronzate possa aver detto. @Libero_of… - baffi_francesco : Farsi intervistare dal direttore di un 'cesso pubblico' la dice lunga su quante stronzate possa aver detto.… - rossgiarrizzo : @clara_lotte @Vi_x_A @disticolta In realtà nel mondo della musica si dice direttore anche al femminile, quindi prob… - LindaBarraco : RT @f_giancola: Si dice #direttrice esattamente come si dice #direttore. #BeatriceVenezi sei brava, ma la #lingua, come la #musica, non è… -