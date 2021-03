Iraq, il Papa nella città cristiana devastata dall’Isis: “La religione non va strumentalizzata” (Di domenica 7 marzo 2021) nella terza giornata del suo storico viaggio in Iraq, Papa Francesco ha raggiunto Erbil, la capitale del Kurdistan iracheno, dove le comunità cristiane locali hanno subito il dominio distruttivo dell’Isis. Si tratta anche della tappa considerata più a rischio dal punto di vista della sicurezza: alcune settimane fa l’aeroporto di Erbil è preso di mira da una serie di razzi che hanno ucciso due persone. Al suo arrivo, il Pontefice ha avuto un breve incontro con il presidente della regione autonoma del Kurdistan, Nechirvan Barzani, e con suo cugino il premier, Masrour Barzani. Poi il trasferimento in elicottero a Mosul, ultima roccaforte dell’Isis in Iraq, “per una preghiera di suffragio per le vittime della guerra”. E infine nella vicina Qaraqosh, una delle città cristiane più antiche, ... Leggi su tpi (Di domenica 7 marzo 2021)terza giornata del suo storico viaggio inFrancesco ha raggiunto Erbil, la capitale del Kurdistan iracheno, dove le comunità cristiane locali hanno subito il dominio distruttivo dell’Isis. Si tratta anche della tappa considerata più a rischio dal punto di vista della sicurezza: alcune settimane fa l’aeroporto di Erbil è preso di mira da una serie di razzi che hanno ucciso due persone. Al suo arrivo, il Pontefice ha avuto un breve incontro con il presidente della regione autonoma del Kurdistan, Nechirvan Barzani, e con suo cugino il premier, Masrour Barzani. Poi il trasferimento in elicottero a Mosul, ultima roccaforte dell’Isis in, “per una preghiera di suffragio per le vittime della guerra”. E infinevicina Qaraqosh, una dellecristiane più antiche, ...

Advertising

Pontifex_it : Dio Onnipotente, Creatore nostro che ami la famiglia umana, noi, figli e figlie di Abramo ti chiediamo di accoglier… - vaticannews_it : #6marzo #PapaFrancesco e Al-Sistani. Il Papa ha sottolineato l’importanza della collaborazione e dell’amicizia fra… - espressonline : La nostra @mannocchia è a Qaraqosh, in #Iraq . Qui domenica papa Francesco arriverà per una visita storica in una c… - LaPresse_news : Papa in Iraq, tra le rovine di Mosul: “La fraternità è più forte del fratricidio” - grumpy792 : RT @ilpost: Le foto di Papa Francesco a Mosul -