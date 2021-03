Erjona Sulejmani | “Non ho accantonato la tv | in questi anni la mia priorità è stata un’altra”

(Di domenica 7 marzo 2021) La modella, ex lady Dzemaili, ha risposto su Instagram ad alcune domande poste dai suoi followers. “Torna in tv, le ragazze che ci sono ora non sono ai tuoi livelli, tu sei il top” scrive un fan. La donna ha quindi spiegato i motivi che l’hanno allontanata dal piccolo schermo negli ultimi tempi: “La vita è fatta di, induela miaquella di dedicarmi solo ed esclusivamente alla mia famiglia. Un anno strano per tutti ma questo non significa che io abbiala TV“. SportFace.

Advertising

zazoomblog : Erjona Sulejmani topless da urlo. Un fan chiede: “Chi è il fortunato?”. Lei risponde così - #Erjona #Sulejmani… -

Ultime Notizie dalla rete : Erjona Sulejmani

Sportface.it

E fra questi, c'è stato anche lo scatto in costume di, l'ex moglie di Blerim Dzemaili e nota tifosa dell'Inter, come sempre molto autoironica, che ha postato una foto con tanto di ...Commenta per primosogna sempre l'estate. La bellissima modella, ex del centrocampista Blerim Dzemaili , un passato tra Napoli e Bologna, è seguitissima sui social. In una delle ultime foto pubblicate ...La modella Erjona Sulejmani, ex lady Dzemaili, ha risposto su Instagram ad alcune domande poste dai suoi followers. Le sue parole.Rispondendo ad alcune domande dei suoi follower di Instagram, Erjona Sulejmani, modella ed ex compagna del calciatore Blerim Dzemaili, ha risposto così ad un fan che la invitava a tornare in televisio ...