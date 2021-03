El Shaarawy: «Genoa è una partita che suscita sempre tanti ricordi» (Di domenica 7 marzo 2021) Stephan El Shaarawy ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d’inizio di Roma-Genoa. Queste le sue parole Stephan El Shaarawy ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d’inizio di Roma-Genoa. Queste le sue parole riprese da PagineRomaniste. MODULO – «L’ho già detto precedentemente, è un sistema di gioco simile a quello che utilizzavamo in passato, solo che i due trequartisti giocano un po’ più dentro, ma non cambia tanto. Abbiamo tanti giocatori di qualità, che possono intercambiarsi». EMOZIONI – «Sì, con il Genoa è una partita che suscita sempre tanti ricordi, emozioni, perché comunque fa parte della mia vita e della mia carriera, per cui è una partita ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 marzo 2021) Stephan Elha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d’inizio di Roma-. Queste le sue parole Stephan Elha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d’inizio di Roma-. Queste le sue parole riprese da PagineRomaniste. MODULO – «L’ho già detto precedentemente, è un sistema di gioco simile a quello che utilizzavamo in passato, solo che i due trequartisti giocano un po’ più dentro, ma non cambia tanto. Abbiamogiocatori di qualità, che possono intercambiarsi». EMOZIONI – «Sì, con ilè unache, emozioni, perché comunque fa parte della mia vita e della mia carriera, per cui è una...

