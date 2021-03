Domenica In inizia in ritardo per la messa di papa Francesco, fan in rivolta (Di domenica 7 marzo 2021) Cambio di programma nei palinsesti di Rai 1. La puntata odierna di Domenica In, dedicata allo Speciale Sanremo, non è iniziata come di consueto alle 14.00 bensì alle 15.35. Il motivo? La Rete ha deciso di trasmettere prima, subito dopo la fine del Tg1 delle 13.30, la messa di papa Francesco in diretta da Erbil, in Iraq. La celebrazione del Pontefice, però, si è allungata più del previsto, facendo iniziare Mara Venier ben oltre le 16.00 e scatenando le ire dei fan della trasmissione, che su Twitter si sono lamentati con commenti più o meno ironici. Domenica In andrà poi in onda fino alle 20:00, quando la linea passerà nuovamente al Tg1, per dare massimo spazio ai 26 Big protagonisti di questo Sanremo 2021 e anche ai giovani delle Nuove Proposte. Cancellato quindi “Da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021) Cambio di programma nei palinsesti di Rai 1. La puntata odierna diIn, dedicata allo Speciale Sanremo, non èta come di consueto alle 14.00 bensì alle 15.35. Il motivo? La Rete ha deciso di trasmettere prima, subito dopo la fine del Tg1 delle 13.30, ladiin diretta da Erbil, in Iraq. La celebrazione del Pontefice, però, si è allungata più del previsto, facendore Mara Venier ben oltre le 16.00 e scatenando le ire dei fan della trasmissione, che su Twitter si sono lamentati con commenti più o meno ironici.In andrà poi in onda fino alle 20:00, quando la linea passerà nuovamente al Tg1, per dare massimo spazio ai 26 Big protagonisti di questo Sanremo 2021 e anche ai giovani delle Nuove Proposte. Cancellato quindi “Da ...

Advertising

nikolasbe1 : RT @dreaminhogvarts: Mara Venier che inizia Domenica In con settordici ore di ritardo #DomenicaIn - Silvia06086612 : RT @ashcoltami: Cioè domenica in inizia in ritardo perché prima c'è la messa LA MESSAAAAAAAAA - disinteresse : RT @FredMosby_: Adesso inizia 'Domenica in' - GNausicaa : RT @dreaminhogvarts: Mara Venier che inizia Domenica In con settordici ore di ritardo #DomenicaIn - addictwithpcy : inizia domenica in ultima vera puntata del festival -