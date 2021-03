Conte “Atalanta realtà consolidata | vincerà chi attaccherà meglio”

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 7 marzo 2021) APPIANO GENTILE (COMO) (ITALPRESS) – “Penso che ogni squadra debba avere un giusto equilibrio tra fase offensiva e difensiva, se riesci a coinvolgere tutti i giocatori e a far capire l'importanza di entrambe le fasi puoi ottenere ottimi risultati. Detto questo, domani la partita lachi riuscirà ad attaccare”. A dirlo il tecnico dell'Inter, Antonio, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di San Siro contro l'. “Se sarà la più difficile” da qui alla partita con la Juventus “non lo so, di sicuro è difficile”, perchè, aggiunge, l'“crea grandissime problematiche a tutte le squadre. Ha vinto contro tutte le big, è una, hanno autostima e giocatori forti, sia nell'11 che in quelli pronti a subentrare, a essere ...