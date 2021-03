Clamoroso in Francia: Marsiglia fuori dalla Coppa contro una squadra di quarta serie (Di lunedì 8 marzo 2021) Enorme sorpresa a chiudere il turno di sedicesimi di finale di Coppa di Francia, l’Olympique Marsiglia, infatti, perde per 2-1 in casa dei semi-professionisti del Canet Roussillon, squadra di quarta serie. Non basta il gol di Arkadiusz Milik, la squadra di Sanpaoli abbandona la competizione dopo le reti di Posteraro e di Bai. Foto: Twitter Santos L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 8 marzo 2021) Enorme sorpresa a chiudere il turno di sedicesimi di finale didi, l’Olympique, infatti, perde per 2-1 in casa dei semi-professionisti del Canet Roussillon,di. Non basta il gol di Arkadiusz Milik, ladi Sanpaoli abbandona la competizione dopo le reti di Posteraro e di Bai. Foto: Twitter Santos L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

