Chi è Damiano David dei Maneskin | Età | Fidanzata | Tatuaggi e Instagram

Damiano David è il frontman e cantante del gruppo pop-rock Maneskin. Con il suo stile irriverente e tormentato ha conquistato in poco tempo stilisti e pubblico. Dopo aver vinto X-Factor il gruppo si è affermato con alcune hit come "Torna a Casa" e "Morirò da Re". Partecipa a Sanremo 2021 con il brano "Zitti e buoni"riuscendo ad aggiudicarsi la vittoria del 71° Festival. Chi è Damiano David? Nome: Damiano David Segno Zodiacale: Capricorno Età: 21 Anni Data di nascita: 8 gennaio 1999 Luogo di nascita: Roma Professione: cantante Altezza:180 cm Peso:75 Kg Tatuaggi: moltissimi su tutto il corpo tra cui la scritta "il ballo della vita" tra le scapole. Profilo Instagram Ufficiale: @ykaaar

