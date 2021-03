Bologna, Mihajlovic: «Tre gol regalati al Napoli. Mi fa arrabbiare una cosa» (Di lunedì 8 marzo 2021) Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Napoli: le sue dichiarazioni Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Napoli. PRESTAZIONE – «Ci siamo fatti tre gol da soli, abbiamo giocato meglio noi. Il risultato è troppo fasullo per quello che abbiamo creato sul campo. Il calcio però è così. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Mi fa arrabbiare il fatto di aver concesso gol per errori individuali da parte di giocatori esperti». OBIETTIVO – «Dobbiamo salvarci, siamo in linea con l’obiettivo. Potevamo fare meglio ma anche peggio, considerando gli infortuni. Il campionato è ancora lungo, se giochiamo come stasera possiamo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Sinisa, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il: le sue dichiarazioni Sinisa, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il. PRESTAZIONE – «Ci siamo fatti tre gol da soli, abbiamo giocato meglio noi. Il risultato è troppo fasullo per quello che abbiamo creato sul campo. Il calcio però è così. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Mi fail fatto di aver concesso gol per errori individuali da parte di giocatori esperti». OBIETTIVO – «Dobbiamo salvarci, siamo in linea con l’obiettivo. Potevamo fare meglio ma anche peggio, considerando gli infortuni. Il campionato è ancora lungo, se giochiamo come stasera possiamo ...

Advertising

bologna_sport : Le parole di #Mihajlovic post #NapoliBFC - MundoNapoli : Bologna, Mihajlovic: “Noi abbiamo giocato e loro facevano gol” - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Mihajlovic: 'Non meritavamo la sconfitta, ma il Napoli è più bravo ed ha fatto gol' - susydigennaro : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Mihajlovic: 'Non meritavamo la sconfitta, ma il Napoli è più bravo ed ha fatto gol' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Mihajlovic: 'Non meritavamo la sconfitta, ma il Napoli è più bravo ed ha fatto gol' -