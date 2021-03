Xbox: From Software al lavoro su un RPG Sci-Fi esclusiva Microsoft? (Di sabato 6 marzo 2021) Un report non confermato vorrebbe FromSoftware, lo Studio responsabile di capolavori come Dark Souls, Sekiro e Bloodborne, al lavoro, insieme a Microsoft, su un RPG fantascientifico in esclusiva Xbox. Il rumor proviene dal canale YouTube Windows Central Gaming, in cui, durante l'episodio "What's Phil Spencer Hiding? - The Future of Xbox Based on Phil's Latest Shelf Teases" viene lanciata la bomba. Un progetto del genere sarebbe un grandissimo colpo assestato da Microsoft a Sony: i titoli FromSoftware sono di alta qualità, delle vere e proprie killer application, oltretutto apprezzatissime in area PlayStation; averne uno in esclusiva potrebbe spostare diversi utenti o, quantomeno attrarne verso la ... Leggi su eurogamer (Di sabato 6 marzo 2021) Un report non confermato vorrebbe, lo Studio responsabile di capolavori come Dark Souls, Sekiro e Bloodborne, al, insieme a, su un RPG fantascientifico in. Il rumor proviene dal canale YouTube Windows Central Gaming, in cui, durante l'episodio "What's Phil Spencer Hiding? - The Future ofBased on Phil's Latest Shelf Teases" viene lanciata la bomba. Un progetto del genere sarebbe un grandissimo colpo assestato daa Sony: i titolisono di alta qualità, delle vere e proprie killer application, oltretutto apprezzatissime in area PlayStation; averne uno inpotrebbe spostare diversi utenti o, quantomeno attrarne verso la ...

Advertising

Asgard_Hydra : Xbox Series X: gioco esclusivo di From Software in sviluppo secondo un report - - Asgard_Hydra : Xbox Series X: in arrivo una nuova esclusiva di From Software? - infoitscienza : Xbox Series X: in arrivo una nuova esclusiva di From Software? - VideoGamersITA : Xbox Series X: gioco esclusivo di From Software in sviluppo secondo un report - - Nicco2D : @xbox_series Lo dicono da un po' ma boh mi sembra tanto strano, l'ultima esclusiva From Software su una console MS… -