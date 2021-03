Verona-Milan | Pioli vuole di più da Rebic e Rafael Leao | News

Advertising

AntoVitiello : #Tonali stamattina a Milanello per curare una piccola contrattura, ma dovrebbe farcela per la trasferta di Verona.… - Gazzetta_it : #Rebic ritrova #Verona: cercava l’ #Europeo, trovò la B - DiMarzio : Le parole di #Saelemaekers verso il match contro il #Verona - SportPesa_IT : Serie A. 26° di Campionato. Sabato 6 marzo Spezia-Benevento Udinese-Sassuolo Juventus-Lazio… - Eurosport_IT : L'Atalanta può battere questa Inter? ?? Scopri le 5? domande alla 26ª Giornata della #SerieA ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Milan

Nel mezzo tra queste due grandi partite, ci sarà ildi scena al Bentegodi, contro il, una sfida storicamente ostica per i rossoneri. Il Diavolo non può più permettersi passi falsi se ...(domani, 15) ?: gialloblù sempre senza Kalinic, Ruegg, Vieira e Colley. Per il resto Juric dovrebbe avere tutti a disposizione per la sfida con i rossoneri. Davanti spazio ...Il Milan sta seguendo con interesse il 25enne trequartista del Verona, Mattia Zaccagni. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il giocatore è finito nel mirino del Napoli, ma anche i ...La classifica degli infortuni in Serie A: Juventus 4.a con 44 KO, nell'anno di Sarri furono 53, con Allegri ben 72 ...