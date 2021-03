Twitter, in vista straordinaria e attesissima novità: una vera e propria “svolta” premendo un semplice tasto (Di sabato 6 marzo 2021) Tra i social più amati del momento spicca sicuramente Twitter: in vista una straordinaria e attesissima novità, una vera e propria “svolta” per cui basterà premere un semplice tasto Una vera e propria svolta premendo semplicemente un tasto: in vista la straordinaria novità per Twitter (fonte pixabey)Una “svolta” attesissima che riguarda il celebre e utilizzatissimo social di Twitter potrebbe vedere presto la luce: novità incredibile che dovrebbe diventare possibile ... Leggi su altranotizia (Di sabato 6 marzo 2021) Tra i social più amati del momento spicca sicuramente: inuna, una” per cui basterà premere unUnamente un: inlaper(fonte pixabey)Una “che riguarda il celebre e utilizzatissimo social dipotrebbe vedere presto la luce:incredibile che dovrebbe diventare possibile ...

Advertising

TeresaBellanova : Abbiamo perso mesi a sentirci raccontare che eravamo i migliori e nel frattempo si è perso di vista quello che effe… - MarioManca : Non m'importa delle polemiche sul body positive e il resto: io Noemi non l'ho mai vista così luminosa, si vede prop… - lapinella : 'Essere all'altezza non è più un mio problema, perché essere all'altezza è solo un punto di vista'. ????????… - juansheart : RT @justinxplume: già me la immagino la sala stampa che da i voti: irama voto 1 esibizione già vista e rivista ultimo posto #iramasanremo2… - jazz_life_love : RT @venezia_56: VENEZIA vista da INGE MORATH Venezia, 1955 -