Tregua con Gattuso | ma De Laurentiis pensa all’erede | ecco la lista

Il Napoli oggi pomeriggio affronta il Sassuolo in una gara importante per la lotta Champions, De Laurentiis ha disposto la Tregua per Gattuso fino a fine stagione ma si pensa anche al futuro. De Laurentiis è impegnato in prima persona per il Napoli, vuole creare un clima d'unità per la corsa Champions. L'obiettivo è "spedire Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Tregua con Dazi: Usa - Ue, sospensione per quattro mesi - Il suo annuncio svela infatti che ci sarà una tregua nella guerra a suon di dazi tra Unione Europea e Stati Uniti. Una sorta di colomba della pace per il neo presidente americano Joe Biden, con cui ...

Molinario: "Ecco come intendiamo rilanciare la città" 'Intendo insieme all'amministrazione rilanciare il ruolo delle periferie, non trascurando però il centro storico con i suoi quartieri. Appena la pandemia ci darà una tregua istituirò i rappresentanti ...

Con il governo Draghi non inizia ma finisce la tregua sociale Il Manifesto Dazi: è tregua tra Usa e Ue Roma- Pace fatta, per ora, tra Ue e Usa. Il lungo tira e molla tra Bruxelles e Washington sui dazi iniziato con Trump, si' era proprio innestato sul contenzioso Boeing-Airbus, che dura da ben 17 anni.

Dazi Usa, Federvini: «Bene la sospensione ma serve accordo con Europa» Durante l’applicazione dei dazi sui liquori e cordiali italiani, l’export italiano negli Stati Uniti è crollato del 40% ...

