Tom Holland è un fan di WandaVision: "La mia serie Marvel preferita, finora" (Di sabato 6 marzo 2021) Tom Holland non vede l'ora di guardare le nuove serie Marvel di Disney+, e nel frattempo elogia WandaVision, eleggendola la sua serie preferita tra quelle del MCU. Mancherà ancora un po' all'arrivo di Spider-Man: No Way Home al cinema, ma nel frattempo i Marvel Studios stanno tenendo banco con le nuove serie tv di Disney+ come WandaVision e prossimamente The Falcon and The Winter Soldier. Ma cosa ne pensa Tom Holland al riguardo? Intervistato da Screen Rant in occasione del suo ultimo film, Cherry, diretto dai registi di Avengers: Endgame Anthony e Joe Russo, l'interprete di Peter Parker ha reso noto tutto il suo entusiasmo per i nuovi titoli del MCU: "Sto amando WandaVision, al momento è il mio show ..."

