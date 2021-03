Sanremo, il monologo di Giovanna Botteri: “Quando sei lontano vedi il mondo in un altro modo” (Di domenica 7 marzo 2021) Salita sul palco dell’Ariston la giornalista Rai È emozionata Giovanna Botteri che sale sul palco dell’Ariston per la prima volta all’ultima serata. Emozionata sì ma capace di rendersi protagonista di un bel monologo sulla distanza e sulla pandemia, con un incoraggiamento finale: “Ce la faremo”. Scese le temute scale inizia a leggere: Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po’ E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò Da Quando sei partito c’è una grande novità L’anno vecchio è finito, ormai Ma qualcosa ancora qui non va Si esce poco la sera, compreso Quando è festa E c’è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra. Inizia con un pezzo della canzone “L’Anno che Verrà” di Dalla che sembra descrivere perfettamente la situazione che stiamo vivendo. L’inviata Rai ... Leggi su 361magazine (Di domenica 7 marzo 2021) Salita sul palco dell’Ariston la giornalista Rai È emozionatache sale sul palco dell’Ariston per la prima volta all’ultima serata. Emozionata sì ma capace di rendersi protagonista di un belsulla distanza e sulla pandemia, con un incoraggiamento finale: “Ce la faremo”. Scese le temute scale inizia a leggere: Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po’ E siccome sei molto, più forte ti scriverò Dasei partito c’è una grande novità L’anno vecchio è finito, ormai Ma qualcosa ancora qui non va Si esce poco la sera, compresoè festa E c’è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra. Inizia con un pezzo della canzone “L’Anno che Verrà” di Dalla che sembra descrivere perfettamente la situazione che stiamo vivendo. L’inviata Rai ...

