Sanremo 2021, le scelte di moda sostenibile degli artisti in gara (Di sabato 6 marzo 2021) C'è chi ha scelto la grande firma chi invece ha preferito piccole realtà dal grande messaggio. Alcuni artisti in gara come hanno pensato di portare sotto i riflettori alcuni brand, magari sconosciuti ai più, molto impegnati sul piano etico e sul fronte della sostenibilità. Il coloratissimo look di Gio Evan non è di sicuro passato inosservato anche per la scelta di presentarsi sul palco in bermuda. È stato lo stesso artista a volere coinvolgere per questo suo debutto Waxewul. Si tratta di un brand artigianale dallo spirito urban afro-chic, fondato nel 2015 da Francesca Cosentino che guida un team tutto al femminile. I capi sono prodotti sartorialmente in piccola serie con tessuti wax e bogolan provenienti dai villaggi del Senegal, dal Gambia, dal Mali, dalla Costa d'Avorio e dal Burkina Faso in cui lavorano principalmente donne. Le collezioni, realizzate con processi trasparenti e tracciati, non corrono dietro le tendenze della moda e rispondono ai principi dello slow fashion. L'incontro tra culture e la ricchezza di storie raccontate dai pattern dei tessuti hanno convinto Gio Evan a scommettere su Waxewul.

