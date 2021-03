Sanremo 2021, Giovanna Botteri: “Non aspettatevi tacco 12 e abito, più facile che sia in mimetica” (Di sabato 6 marzo 2021) “Non so cantare però sono uguale a Naomi Campbell, per questo mi hanno chiamato”. Queste le parole di Giovanna Botteri all’Adnkronos, dette non appena saputo della “convocazione” sul palco dell’Ariston . “Scherzi a parte – ha aggiunto subito – io non so fare niente, se non fare il mio lavoro. Quindi credo che mi abbiano chiamato per raccontare di come, dalla Cina, io abbia vissuto l’inizio della pandemia. L’anno scorso, mentre in Italia andava in onda Sanremo, in Cina io ero già in lockdown“. Nonostante la grande esperienza di inviata e corrispondente Rai alle prese con racconti molto impegnativi, Botteri ha confessato di essere molto agitata all’idea di salire sul palco dell’Ariston, un palco che davvero crea emozione a chiunque si ritrovi a calcarlo: “A me fa tremare i polsi una serata di gala, quasi più di un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) “Non so cantare però sono uguale a Naomi Campbell, per questo mi hanno chiamato”. Queste le parole diall’Adnkronos, dette non appena saputo della “convocazione” sul palco dell’Ariston . “Scherzi a parte – ha aggiunto subito – io non so fare niente, se non fare il mio lavoro. Quindi credo che mi abbiano chiamato per raccontare di come, dalla Cina, io abbia vissuto l’inizio della pandemia. L’anno scorso, mentre in Italia andava in onda, in Cina io ero già in lockdown“. Nonostante la grande esperienza di inviata e corrispondente Rai alle prese con racconti molto impegnativi,ha confessato di essere molto agitata all’idea di salire sul palco dell’Ariston, un palco che davvero crea emozione a chiunque si ritrovi a calcarlo: “A me fa tremare i polsi una serata di gala, quasi più di un ...

Advertising

repubblica : Ermal Meta, il favorito: 'Mi sento fortunato. E anche responsabile' di Ernesto Assante - MetaErmal : Grazie che onore!! - VanityFairIt : Le foto esclusive dal camper di Sanremo. Cosa non si fa per non sgualcire l'abito... - tempoweb : 'Ci ha chiamati Naziskin, poi si è scusata'. I Maneskin raccontano il siparietto con Orietta Berti (GUARDA IL VIDEO… - DanyelaCarboni : RT @MetaErmal: Grazie che onore!! -