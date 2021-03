Sanremo 2021, Gaudiano Vince tra le Nuove Proposte (Di sabato 6 marzo 2021) Gaudiano con il brano 'Polvere da sparo' Vince il Festival di Sanremo tra le Nuove Proposte. Secondo Davide Shorty con 'Regina', terzo Folcast con 'Scopriti', quarto Wrongonyou con 'Lezioni di volo'. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 6 marzo 2021)con il brano 'Polvere da sparo'il Festival ditra le. Secondo Davide Shorty con 'Regina', terzo Folcast con 'Scopriti', quarto Wrongonyou con 'Lezioni di volo'. ...

