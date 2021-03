Roma | Carabinieri irrompono in un “Covid party” | in 40 per festeggiare un compleanno

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 6 marzo 2021) Diverse persone, 39 per la precisione, non si sono fatte fermare dalla pandemia in corso, né dalle restrizioni imposte dal Governo per contenere la diffusione del Coronavirus. Stop alla festa Ben 39 persone, perlopiù sudamericane, hanno pensato diuntutti insieme. Tuttavia sono state scoperte daidella StazioneIV Miglio Appio in un circolo privato di via di Torre Branca. L’intervento è scattato, ieri pomeriggio, quando i militari, nel corso di uno dei quotidiani servizi di controllo del territorio, hanno notato delle persone di fronte all’ingresso del locale – conosciuto nella zona e punto di ritrovo per appassionati di balli caraibici – che, alla loro vista, hanno tentato di sgattaiolare all’interno senza farsi notare. Purtroppo per loro, ainon è ...