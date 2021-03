Quantum Error | ' l' orrore cosmico' torna a terrorizzare con un inquietante trailer gameplay

(Di sabato 6 marzo 2021) Uno dei primi giochi che è stato annunciato per le console di prossima generazione è stato. Lo sviluppatore una volta aveva sperato di far uscire il gioco entro il lancio della PS5, ma i piani in seguito sono cambiati. Da allora abbiamo avuto la conferma dell'arrivo anche delle versioni per Xbox Series X/S del titolo. Nell'attesa di una data di uscita di questo gioco, lo studio di sviluppo ha voluto deliziare i fan con un nuovo, consentendo di dare uno sguardo "all'" che attende i giocatori. Anche se il video è molto breve, il team ha assicurato che durante l'evento Future Games Spring Showcase verrà svelato molto altro. Ecco una breve sinossi della storia del gioco: "Quando il Monad...

