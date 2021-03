Primavera, Roma e Sassuolo si frenano a vicenda: 1 - 1 (Di sabato 6 marzo 2021) Roma - L'1 - 1 tra Roma e Sassuolo non soddisfa al massimo nessuna delle due formazioni Primavera : i giallorossi, primi, rallentano e vanno a 27 punti, i neroverdi sono a quota 19, fuori dalla zona .. Leggi su corrieredellosport (Di sabato 6 marzo 2021)- L'1 - 1 tranon soddisfa al massimo nessuna delle due formazioni: i giallorossi, primi, rallentano e vanno a 27 punti, i neroverdi sono a quota 19, fuori dalla zona ..

Advertising

ilRomanistaweb : #RomaPrimavera, #DeRossi: 'Fastidioso perdere punti così' Il tecnico dei giovani giallorossi dopo il pareggio con… - TrastevereRM : RT @Trekker1956: @TrastevereRM Io sono stato fortunato perché me lo sono goduto. Non puoi venire o vivere a Roma senza esserci stato... e v… - Trekker1956 : @TrastevereRM Io sono stato fortunato perché me lo sono goduto. Non puoi venire o vivere a Roma senza esserci stato… - LAROMA24 : Primavera, Roma-Sassuolo 1-1, 6.02.2021 #AsRoma - sportli26181512 : #Primavera, Roma e Sassuolo si frenano a vicenda: 1-1: Al rigore di Providence segue il pareggio di Flamingo per i… -