Pensioni anticipate 2021, ultime su quota 100, precoci e scalone (Di sabato 6 marzo 2021) In questi giorni, dopo l’insediamento del Governo Draghi, si é tornato prepotentemente a parlare di Pensioni anticipate e di riforma Pensioni, in molti confidano, infatti, che essendoci al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali un uomo di sx-sx, come Orlando, possano essere varate misure migliorative che vadano verso una maggiore flessibilità in uscita. A preoccupare però l’ultima proposta presentata dalla Lega il Dl 2855, che prevedrebbe la quota 41 per tutti ma solo con contributivo, ecco che allora Roberto Sinesi, lavoratore precoce che ieri mattina ci ha offerto un interessante spunto di discussione da affrontare con Ghiselli e Proietti su una questione spinosa relativa alla Naspi e all’isopensione, ci ha scritto per lanciare un appello a nome di tutti coloro che attendevano una riforma ... Leggi su pensionipertutti (Di sabato 6 marzo 2021) In questi giorni, dopo l’insediamento del Governo Draghi, si é tornato prepotentemente a parlare die di riforma, in molti confidano, infatti, che essendoci al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali un uomo di sx-sx, come Orlando, possano essere varate misure migliorative che vadano verso una maggiore flessibilità in uscita. A preoccupare però l’ultima proposta presentata dalla Lega il Dl 2855, che prevedrebbe la41 per tutti ma solo con contributivo, ecco che allora Roberto Sinesi, lavoratore precoce che ieri mattina ci ha offerto un interessante spunto di discussione da affrontare con Ghiselli e Proietti su una questione spinosa relativa alla Naspi e all’isopensione, ci ha scritto per lanciare un appello a nome di tutti coloro che attendevano una riforma ...

