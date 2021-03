Migranti: maxi rissa in Cpa Cagliari, decisi 5 rimpatri (Di sabato 6 marzo 2021) Avevano partecipato alla maxi rissa scoppiata all'interno del centro di accoglienza di Monastir (Cagliari) nella notte tra il 27 e il 28 febbraio scorso ed erano stati denunciati insieme ad altri 10 ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 6 marzo 2021) Avevano partecipato allascoppiata all'interno del centro di accoglienza di Monastir () nella notte tra il 27 e il 28 febbraio scorso ed erano stati denunciati insieme ad altri 10 ...

Advertising

ImolaOggi : Migranti, maxi rissa nel Cpa di Monastir: 5 rimpatri - AnsaSardegna : Migranti: maxi rissa in Cpa Cagliari, decisi 5 rimpatri. Trasferiti al centro per il rimpatrio di Macomer (Nuoro)… - UnioneSarda : #Sardegna - Maxi rissa nel centro di accoglienza di #Monastir, 5 migranti verranno rimpatriati - Artlandis : Cultura moderna. Ma il problema sono i migranti eh, non scordiamolo mai. Brianza, maxi rissa tra venti ragazzi a… - SardiniaPost : Migranti, maxi rissa al Cpa di Monastir: 15 denunciati, ferito 30enne algerino - #Sardegna -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti maxi Migranti: maxi rissa in Cpa Cagliari, decisi 5 rimpatri Avevano partecipato alla maxi rissa scoppiata all'interno del centro di accoglienza di Monastir (Cagliari) nella notte tra il ... Altri due migranti di 30 e 35 anni ospiti del centro di accoglienza di ...

Maxi rissa al centro migranti, 5 persone verranno rimpatriate Dopo la tensione scoppiata al centro migranti nella notte tra il 27 e il 28 febbraio scorso, la Polizia di Stato ha denunciato 15 persone per rissa e lesioni. Gli esperti dell'Ufficio Immigrazione ...

Migranti: maxi rissa in Cpa Cagliari, decisi 5 rimpatri - Cronaca ANSA Nuova Europa Migranti: maxi rissa in Cpa Cagliari, decisi 5 rimpatri (ANSA) – CAGLIARI, 06 MAR – Avevano partecipato alla maxi rissa scoppiata all’interno del centro di accoglienza di Monastir (Cagliari) nella notte tra il 27 e il 28 febbraio scorso ed erano stati denu ...

Maxi rissa al centro migranti, 5 persone verranno rimpatriate Stamattina la polizia di Cagliari ha trasferito cinque cittadini di nazionalità algerina presso il Centro Permanenza per il Rimpatrio di Macomer, con un servizio di accompagnamento in sicurezza, reali ...

Avevano partecipato allarissa scoppiata all'interno del centro di accoglienza di Monastir (Cagliari) nella notte tra il ... Altri duedi 30 e 35 anni ospiti del centro di accoglienza di ...Dopo la tensione scoppiata al centronella notte tra il 27 e il 28 febbraio scorso, la Polizia di Stato ha denunciato 15 persone per rissa e lesioni. Gli esperti dell'Ufficio Immigrazione ...(ANSA) – CAGLIARI, 06 MAR – Avevano partecipato alla maxi rissa scoppiata all’interno del centro di accoglienza di Monastir (Cagliari) nella notte tra il 27 e il 28 febbraio scorso ed erano stati denu ...Stamattina la polizia di Cagliari ha trasferito cinque cittadini di nazionalità algerina presso il Centro Permanenza per il Rimpatrio di Macomer, con un servizio di accompagnamento in sicurezza, reali ...