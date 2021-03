Llorente in gol con l’Udinese: non segnava dal 2019 (Di sabato 6 marzo 2021) Fernando Llorente ha siglato il gol del momentaneo 1-0 contro il Sassuolo: è il primo con l’Udinese. L’attaccante spagnolo non segnava dal 2019 Fernando Llorente ha segnato il primo gol con la maglia dell’Udinese e un digiuno che durava dal primo dicembre 2019, l’ultima volta in cui realizzò una rete in Serie A. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. «È il primo gol con l’Udinese, è molto speciale e cercavo di dare una mano alla squadra e finalmente è arrivato». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 marzo 2021) Fernandoha siglato il gol del momentaneo 1-0 contro il Sassuolo: è il primo con. L’attaccante spagnolo nondalFernandoha segnato il primo gol con la maglia dele un digiuno che durava dal primo dicembre, l’ultima volta in cui realizzò una rete in Serie A. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. «È il primo gol con, è molto speciale e cercavo di dare una mano alla squadra e finalmente è arrivato». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

tuttonapoli : Udinese, Llorente a Sky dopo il gol: 'Il primo è molto speciale, finalmente!' - junews24com : Llorente, primo gol con l'Udinese: «Per me è molto speciale» - - Giusepp84623364 : Non leggo tanto entusiasmo per il gol di Llorente nemmeno quando segna un giocatore della Juventus. - sportli26181512 : Costacurta: 'Llorente, gol alla Ibra. Lo avevo accostato al Milan perché...': Alessandro Costacurta in studio a Sky… - loris_assi : RT @OptaPaolo: 250 - Con il gol di Fernando Llorente l’Udinese ha raggiunto il traguardo di 250 marcatori diversi in Serie A; è la 13ª squa… -