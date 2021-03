LIVE MotoGP, Test Losail 2021 in DIRETTA: Stefan Bradl svetta in classifica. Primi giri con Petronas per Valentino Rossi (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma dei Test Losail MotoGP (6 marzo) – La presentazione dei Test Losail MotoGP – La cronaca dello shakedown e del giorno dei rookie SPORT IN TV OGGI: TUTTI GLI EVENTI DI SABATO 6 MARZO 14.20 Mancano all’appello gli spagnoli Maverick Vinales, Joan Mir ed Alex Rins. 14.17 OLIVEira torna al secondo posto della graduatoria davanti a Zarco, Pol Espargarò ed Aleix Espargarò. Le due Honda ufficiali sono nella Top5. 14.15 Segnaliamo un nuovo esordio sul tracciato. L’australiano Jack Miller sale a bordo della Ducati ufficiale. Primi giri per il nativo di Townsville, pronto per questa esperienza. 14.13 Stefan Bradl sigla il ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma dei(6 marzo) – La presentazione dei– La cronaca dello shakedown e del giorno dei rookie SPORT IN TV OGGI: TUTTI GLI EVENTI DI SABATO 6 MARZO 14.20 Mancano all’appello gli spagnoli Maverick Vinales, Joan Mir ed Alex Rins. 14.17 Oira torna al secondo posto della graduatoria davanti a Zarco, Pol Espargarò ed Aleix Espargarò. Le due Honda ufficiali sono nella Top5. 14.15 Segnaliamo un nuovo esordio sul tracciato. L’australiano Jack Miller sale a bordo della Ducati ufficiale.per il nativo di Townsville, pronto per questa esperienza. 14.13sigla il ...

