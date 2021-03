La decisione di Conte non commuove i tifosi dell'Inter (Di sabato 6 marzo 2021) La Gazzetta dello Sport nel suo titolo di apertura rivela la voglia dell'allenatore di aprire un ciclo insieme al direttore Marotta ; un ciclo che si aprirebbe con i rinnovi di Bastoni, De Vrij e ... Leggi su sport.virgilio (Di sabato 6 marzo 2021) La Gazzettao Sport nel suo titolo di apertura rivela la voglia'allenatore di aprire un ciclo insieme al direttore Marotta ; un ciclo che si aprirebbe con i rinnovi di Bastoni, De Vrij e ...

Advertising

Adnkronos : #DimissioniZingaretti, @GiuseppeConteIT: 'Leader solido e leale, spiace per decisione sofferta' - FMCastaldo : Accolgo con gioia la decisione del nostro @GiuseppeConteIT di entrare, con un ruolo centrale, nel processo di ricos… - infoitsport : Calciomercato Inter, futuro Conte: la decisione inaspettata - SchettinoAlbert : RT @ottogattotto: Che #Zingaretti avverta #Conte e il Santone di Sant'Ilario e non Draghi della sua decisione di dimettersi, la dice lunga… - danieledv79 : RT @ottogattotto: Che #Zingaretti avverta #Conte e il Santone di Sant'Ilario e non Draghi della sua decisione di dimettersi, la dice lunga… -