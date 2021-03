La commozione della conduttrice

Advertising

chetempochefa : “Lucio Dalla è il mio cantante pop preferito, mi si è spezzato il cuore quando morì. Bellissime canzoni. Mi fa pian… - rtl1025 : ?? Commozione per #Fiorello: 'Ho una figlia adolescente, mi fa dolore se penso che si sta perdendo le cose più belle… - MiroAndrea : Ho finito di guardare un’oretta fa la registrazione della serata cover... ce n’è da scrivere un pamphlet, secondo m… - ilariadituccio : RT @rtl1025: ?? Commozione per #Fiorello: 'Ho una figlia adolescente, mi fa dolore se penso che si sta perdendo le cose più belle della vita… - an12frnc : RT @chetempochefa: “Lucio Dalla è il mio cantante pop preferito, mi si è spezzato il cuore quando morì. Bellissime canzoni. Mi fa piangere.… -

Ultime Notizie dalla rete : commozione della

Agenzia ANSA

... pescatore calabrese e imprenditore ittico/turistico del Flag 'La Perla del Tirreno', ha invitato il pubblico da casa a immergersi nelle tipicitàregione, destando stupore e'.Leggi anche > Pomeriggio 5, il talk sulle mamme Groppelli ha invece elogiato Karina Cascella, che non nasconde laalla vista delle immaginifiglia Ginevra: 'Sei un'ottima madre, hai ...Vignola. Un applauso, un lungo applauso. Rivolto a Giuliana, che ha salutato per l’ultima volta il marito Giovanni. Giovanni Rossi, il 50enne che ha perso la vita martedì mattina a pochi metri da casa ...Lacrime e commozione, ieri mattina a Ravenna per l’ultimo saluto a Lorenzo Campanini, il 24enne infermiere vittima la settimana scorsa di un incidente sulla E45. La salma del giovane verrà cremata e l ...