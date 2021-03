Inter | Zhang ci mette la toppa Ma la cessione è inevitabile

(Di sabato 6 marzo 2021) Stevenguarda al futuro a breve termine dell'con più fiducia. Le scadenze con l'Uefa di fi ne marzo, quelle da rispettare per ottenere la licenza e partecipare alle coppe europee 2021 - 22,...

Advertising

Corriere : Suning chiude lo Jiangsu con effetto immediato, ma Zhang vuole restare nell’Inter - TuttoMercatoWeb : Cessione Inter, irrompe un fondo saudita: supera la concorrenza e si avvicina alle richieste di Zhang - ILOVEPACALCIO : Corriere dello Sport: '#Inter, #Zhang ci mette la toppa. Due le strade a giugno' - fcin1908it : Inter, la mossa di Zhang: 55 mln subito da sponsor o finanziamento. “Dalla Cina filtra…” - massferrante : Fin quando scrivono così, siamo primi in classifica ??: - D’Aversa contro due giocatori dell’Inter. - Man Utd chiede… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Zhang

Stevenguarda al futuro a breve termine dell'con più fiducia. Le scadenze con l'Uefa di fi ne marzo, quelle da rispettare per ottenere la licenza e partecipare alle coppe europee 2021 - 22, ...In poche parole l'resterebbe soggetta ai voleri ballerini di governanti, di uno stato diverso dalla Cina degli, ma pur sempre con le logiche della politica che niente hanno a che vedere ...Lasciarsi così, dopo l’anno che riconsegnerebbe all’Inter il vertice del calcio italiano con il 19esimo Scudetto, non se lo augura nessuno. Gli investimenti del presidente Zhang, circa 700 milioni, ne ...L'Inter con l'iniezione del denaro torna a respirare e continua la sua corsa al titolo. Una vittoria potrebbe mutare gli scenari.