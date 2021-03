Incidente sul GRA: due persone ferite. Carreggiata interna chiusa (Di sabato 6 marzo 2021) Incidente sul Grande Raccordo Anulare, nei pressi dello svincolo della Prenestina. Al km 33,900 un brutto Incidente ha coinvolto due veicoli e due persone sono rimaste ferite. Le cause sono da accertare e provvisoriamente il traffico sulla Carreggiata è stato chiuso. Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 6 marzo 2021)sul Grande Raccordo Anulare, nei pressi dello svincolo della Prenestina. Al km 33,900 un bruttoha coinvolto due veicoli e duesono rimaste. Le cause sono da accertare e provvisoriamente il traffico sullaè stato chiuso. Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile. su Il Corriere della Città.

