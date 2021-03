Ibra | relax a Sanremo a bordo del Corsaro Riva

Ultime Notizie dalla rete : Ibra relax

Riviera24

... ero in ritardo perché dovevo uscire prima sul palco, e mi ha detto: "posso fare una foto". "... Spero che oggi sia una giornata, senza stress e andiamo avanti" " conclude.Più di un giocatore di Sinisa Mihajlovic, che oggi andrà a Sanremo a duettare con, si è preso una giornata di totale. Atteggiamento molle, approccio svagato, il Bologna più volte avrebbe ...Con Semplici in panchina è svolta per i sardi: altri tre punti utili per la corsa alla salvezza. La squadra di Mihajlovic quasi mai pericolosa ...Nel l’anno in cui tutto è diverso, al Festival riesce la magia di annodare un legame con lo sport più popolare, il calcio, con cui da tempo divide schermi e ascolti. Passioni ...