Forino | prorogate le misure restrittive per il contrasto e contenimento del contagio da Covid-19

(Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minuti(Av) – Tenuto conto dei dati riportati quotidianamente a questo Ente dalla competente Asl territoriale, in linea con quanto sta accadendo in Regione Campania, si sta purtroppo ancora registrando un notevole aumento del numero dei contagi anche all’interno del perimetro comunale, il Sindaco con Ordinanza Sindacale n. 16 del 06.03.2021, con decorrenza da lunedì 8 marzo 2021 sino a domenica 14 marzo 2021, ha disposto: La sospensione delle celebrazioni liturgiche con la presenza di fedeli in tutte le Chiese e le Parrocchie site all’interno del territorio comunale. L’apertura al pubblico del Civico Cimitero contingentata a un numero massimo di persone pari a quindici, con permanenza all’interno della struttura per un arco temporale non superiore a 30 minuti. La sospensione del mercato settimanale del venerdì per il giorno 12 marzo ...