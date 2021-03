Fdi: Delmastro, ‘Mirabelli ponga domande a Zingaretti non a Meloni’ (Di sabato 6 marzo 2021) Roma, 6 mar. (Adnkronos) – “Mirabelli, quasi in preda a coprofagia, si nutre del liquame di ‘Repubblica’ e insiste nel chiedere a Giorgia Meloni la sua versione. Sempre in ritardo con la storia, Mirabelli non sa che il presidente di Fdi ha già smentito categoricamente ogni suo anche marginale coinvolgimento, senza se e senza ma, soddisfacendo in anticipo le curiosità di Mirabelli. Eguali domande Mirabelli le ha poste a Zingaretti sullo scandalo delle mascherine?” Lo afferma il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Delmastro. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 6 marzo 2021) Roma, 6 mar. (Adnkronos) – “Mirabelli, quasi in preda a coprofagia, si nutre del liquame di ‘Repubblica’ e insiste nel chiedere a Giorgia Meloni la sua versione. Sempre in ritardo con la storia, Mirabelli non sa che il presidente di Fdi ha già smentito categoricamente ogni suo anche marginale coinvolgimento, senza se e senza ma, soddisfacendo in anticipo le curiosità di Mirabelli. EgualiMirabelli le ha poste asullo scandalo delle mascherine?” Lo afferma il deputato di Fratelli d’Italia Andrea. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

