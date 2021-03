Covid Raggi firma per stop vendita alcol in minimarket dopo le 18

Leggi su romadailynews

(Di sabato 6 marzo 2021) POLITICA ROMA – “Non dobbiamo abbassare la guardia. Metteremo in atto ogni misura necessaria a prevenire l’aumento di contagi da coronavirus. Per questo hoto una nuova ordinanza per vietare lae l’asporto di bevandeiche e superichele ore 18 in, distributori automatici ed esercizi di vicinato. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia. “Fanno eccezione le enoteche e le attivita’ al dettaglio con codice ATECO 47.25, che restano autorizzate dall’ultimo decreto governativo. Abbiamo adottato questa misura, in particolar modo nelle zone della movida, non solo per impedire assembramenti ma anche per evitare che icontinuino a esercitare una concorrenza sleale nei confronti degli altri ...