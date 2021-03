Auto a fuoco sulla Lecco - Bellagio: chiusa la provinciale (Di sabato 6 marzo 2021) Oliveto Lario (Lecco), 6 marzo 2021 " Auto a fuoco sulla Lecco " Bellagio . Le fiamme sono divampate nel pomeriggio si oggi lungo la provinciale Lariana a Onno di Oliveto Lario dove una Vw Golf ha ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 6 marzo 2021) Oliveto Lario (), 6 marzo 2021 ". Le fiamme sono divampate nel pomeriggio si oggi lungo laLariana a Onno di Oliveto Lario dove una Vw Golf ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Auto fuoco Oliveto, l'auto prende fuoco in corsa Paura per il conducente - Cronaca, Lecco L'automobilista è riuscito ad accostare e a scendere dall'auto prima che le fiamme si propagassero a tutto il mezzo. Dopo circa un'ora di intervento i Vigili del Fuoco, giunti da Lecco e da ...

