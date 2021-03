Atp Buenos Aires 2021 | finale tutta argentina | avanzano Schwartzman e Cerundolo

(Di sabato 6 marzo 2021) L’ATPincoronerà sicuramente un padrone di casa date le vittorie in semiconquistate da Diegoe Francisco. Il primo ha sconfitto agevolmente in due set il serbo Miomir Kecmanovic col punteggio di 6-0 6-4 mentre il secondo, faticando maggiormente, ha avuto la meglio in tre set sullo spagnolo Albert Ramos-Vinolas: il punteggio recita 7-6(5) 3-6 6-2. Persi tratta della secondanegli ultimi tre anni, mentreè il terzo qualificato a raggiungere lada quanto Feliciano Lopez l’ha fatto per la prima volta nel 2002. Laè ...

Advertising

sportface2016 : #ATPBuenosAires Sarà finale tutta argentina: avanzano #Schwartzman e #Cerundolo, sconfitti Kecmanovic e Ramos-Vin… - oktennis : E insomma, un #Cerundolo in finale in un torneo #ATP è ormai la prassi ?????? Dopo il 19enne Juan Manuel, vincitore a… - TysonPERA : RT @RSIsport: ?? Benoît Paire, dopo alcuni battibecchi con l'arbitro e un'ammonimento, ha chiuso la partita contro Cerundolo sbagliando esp… - zazoomblog : Tabellone Atp Buenos Aires 2021: presente Cecchinato derby Mager-Caruso - #Tabellone #Buenos #Aires #2021: - natbenc123 : RT @RSIsport: ?? Benoît Paire, dopo alcuni battibecchi con l'arbitro e un'ammonimento, ha chiuso la partita contro Cerundolo sbagliando esp… -

Ultime Notizie dalla rete : Atp Buenos

Fin quando Benoit Paire si rende protagonista di scenate in campo , possono far discutere ma restano all'interno del match. Il francese, impegnato nell'250 diAires, ha però superato l'argine. Nel match contro l'argentino Francisco Cerundolo perso 4 - 6 6 - 3 6 - 1, Paire ha contestato una decisione arbitrale : atteggiamento non nuovo, e ......tennista francese Benoit Paire l'ha combinata davvero grossa al secondo turno del torneo di... Paire, vincitore di tre titolisul circuito, si porta a casa il primo set per 6 - 4 ma in quello ...Fin quando Benoit Paire si rende protagonista di scenate in campo, possono far discutere ma restano all’interno del match. Il francese, impegnato nell’Atp 250 di Buenos Aires, ha però superato l’argin ...BUENOS AIRES (ARGENTINA) (ITALPRESS) - Finale tutta in casa all'"Argentina Open", Atp 250 da 329.550 dollari che si sta disputando sulla terra rossa del Buenos Aires Lawn Tennis Club (conosciuto come ...