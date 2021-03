Antartide | scoperte forme di vita mai viste prima

(Di sabato 6 marzo 2021) Un team di scienziati marini di tutto il mondo si è recato innel 2016 per conoscere i misteriosi ecosistemi sotto le sue vaste piattadi ghiaccio, effettuando un carotaggio del ghiacciaio Filchner-Ronne, anche per mezzo di riprese video. Il ghiaccio scavato nella piattaforma Filchner-RonneGli scienziati hanno perforato i 900 metri della piattaforma di ghiacciaio catapultandosi fino al fondale oceanico. Invece di trovare il fango, si sono trovati casualmente a colpire un masso grigio roccioso che ha quindi ostacolato, in teoria, l’obiettivo di ottenere un buon campione. Una volta visionato il filmato in un laboratorio di Cambridge, si è avuta la grande sorpresa! Il video ha rivelato infatti che quella roccia era ricoperta da strane creature simili a spugne marine non ben identificate. I ricercatori sono rimasti scioccati, perché tutto ...

Ciononostante bisogna dire che le spugnein, così come le altre specie vicine, sono riuscite ad adattarsi a quegli ambienti all'apparenza 'desolati' . Infatti questa scoperta è un ...