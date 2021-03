Vaccini, Speranza propone: "AstraZeneca a over 65". Figliuolo: in arrivo 7 milioni di dosi (Di venerdì 5 marzo 2021) Il vaccino di AstraZeneca anche agli over 65 , è a quanto punta il governo. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha illustrato, nel corso delle riunione con le Regioni, la possibiltà dell'... Leggi su quotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Il vaccino dianche agli65 , è a quanto punta il gno. Il ministro della Salute Robertoha illustrato, nel corso delle riunione con le Regioni, la possibiltà dell'...

TgLa7 : #Vaccini: Speranza, estendere Astrazeneca a over 65 - fattoquotidiano : Vaccini, Speranza: “Accantonare 1-2% delle dosi per le zone più colpite, serve una riserva di solidarietà”. In Ital… - RobertoBurioni : Anche i bambini sanno che il vaccino offre la massima protezione sette giorni dopo la seconda dose. Non-notizie com… - TutelaMarchio : Coronavirus ultime notizie. Astrazeneca: Londra contro restrizioni Ue a export. Speranza ...: Vaccini: Oms, produtt… - Frama54109240 : RT @ProGunAndre: @corrini @veneto_ Ma non si può liberarci di Speranza e di Zaia (che lo sta appoggiando)? Un anno in 'ste condizioni mentr… -