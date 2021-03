Vaccini: anche Francia per linea dura su blocco export (Di venerdì 5 marzo 2021) E proprio in queste ore salgono a Palazzo Chigi il capo della Protezione civile Curcio e il commissario straordinario Figliuolo. Il premier chiede i dati sull'andamento della campagna vaccinale. La ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 5 marzo 2021) E proprio in queste ore salgono a Palazzo Chigi il capo della Protezione civile Curcio e il commissario straordinario Figliuolo. Il premier chiede i dati sull'andamento della campagna vaccinale. La ...

francescocosta : E c'è di più. Lo capiremo meglio col passare delle settimane, ma ora che la vaccinazione di massa è in corso stiamo… - MinLavoro : Al via tavolo con parti sociali e ministri @AndreaOrlandosp, @robersperanza e @MISE_GOV su #vaccini nei luoghi di l… - CottarelliCPI : Anche questa settimana sono stati somministrati meno di metà dei vaccini consegnati. Evidentemente il “collo di bot… - cronacanorc : RT @lisanoja: Giuro che se venissi vaccinata prima in quanto avvocato che come malata rara, la considererei la più grande sconfitta della p… - Nannetti_Franco : RT @laura_ceruti: Ma è possibile che tutto il mondo ha capito che Conte era, è, una marionetta nelle mani di Grillo, tranne il Pd (l'estrem… -