Uomini e Donne, dopo le accuse ai tronisti parla Raffaella Mennoia: “Quante c*****e” (Di venerdì 5 marzo 2021) I nuovi tronisti di Uomini e Donne sono stati presentati solo alcune puntate fa, ma sono già entrati nel mirino del web. In particolare, sono Samantha Curcio e Massimiliano Mollicone a non sembrare onesti e realmente interessati allo scopo del programma, cioè quello di innamorarsi. Il pubblico ha evidenziato come Samantha abbia partecipato in passato … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 5 marzo 2021) I nuovidisono stati presentati solo alcune puntate fa, ma sono già entrati nel mirino del web. In particolare, sono Samantha Curcio e Massimiliano Mollicone a non sembrare onesti e realmente interessati allo scopo del programma, cioè quello di innamorarsi. Il pubblico ha evidenziato come Samantha abbia partecipato in passato … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

meb : Buone notizie dall’Europa: la Presidente @vonderleyen ha annunciato nuove misure per la parità salariale tra uomini… - robersperanza : Oggi superiamo 5 milioni di dosi di vaccino Covid somministrate in Italia. Grazie alle donne e agli uomini del Serv… - poliziadistato : #4marzo Il prefetto Lamberto Giannini è il nuovo #CapodellaPolizia @Palazzo_Chigi lo ha nominato al vertice del Dip… - ambdlacecilia : RT @robersperanza: Oggi superiamo 5 milioni di dosi di vaccino Covid somministrate in Italia. Grazie alle donne e agli uomini del Servizio… - fadingtobIack : RT @petalfed: Forse un giorno capirete perché 'odio gli uomini' detto da una donna e 'odio le donne' detto da un uomo non hanno lo stesso p… -